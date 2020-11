Minut de silenci i performance

26.11.2020 | 04:00

> L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presidir ahir al migdia un minut de silenci en senyal de suport a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista, que es va fer davant la façana de l'Ajuntament de Terrassa en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. L'acte d'enguany va ser menys concorregut que el d'altres ocasions, ja que a causa de la pandèmia de la Covid-19 es convidava la ciutadania guardar un minut de silenci no al Raval, sino allà on es trobés a les 12 h. També es va fer una lectura compartida del manifest institucional del 25 de novembre mitjançant un vídeo a YouTube a càrrec de les entitats que formen part de la Comissió 8 de març. A la tarda, a la plaça de Lluís Companys, la plataforma Feministes Terrassa va fer una performance amb siluetes de dones dibuixades a terra. Mentre es donava lectura a una esfereïdora llista de dones víctimes de feminicidis, sobre cada figura es va col·locar el nom d'una víctima i una al·legòrica sabata vermella. Morta a trets, estrangulada, apunyalada, asfixiada, a cop de ganivet a la cuina... "Són companyes a qui els han pres la vida –va dir Maribel Ayné, de CCOO del Vallès Occidental–. Estem aquí per recordar que no són una estadística, que les han matat per ser dones, per què vivim en una societat patriarcal i capitalista?.