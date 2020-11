El PSC demana que s'escolti tots els barris si s'amplien línies de bus

25.11.2020 | 17:15

El grup municipal del PSC presenta al ple ordinari de divendres un paquet de cinc propostes de resolució. Entre elles, una en la que demana al govern de Jordi Ballart que escolti tots els barris de la ciutat quan programi ampliacions de línies de bus com la de Can Parellada. "Demanem que no es facin anuncis a través de xarxes socials o en visites, sinó que es faci un procés participatiu perquè tothom hi pugui jugar i que cap entitat tingui més avantatges que una altra", va dir ahir el portaveu socialista Marc Armengol.

Els socialistes també porten al ple la pròrroga del conveni Terrassa Aposta per l'Ocupació, signada per l'Ajuntament de Terrassa i la Cecot a principi de mes. El grup no entén "que no hi sigui la part social" i reclamen la incorporació dels sindicats al pacte perquè "si no sumem -afirma Alfredo Vega, president del grup socialista-, difícilment arribarem als nostres objectius".

L'execució del programa Barris sostenibles, la proposta d'organitzar un procés de debat sobre el futur de les rieres i la demanda d'un pla de prevenció de l'assetjament escolar, completen les propostes socialistes al ple de novembre.