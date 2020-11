El Pessebre comença a veure's a la Plaça Vella

25.11.2020 | 13:38

Aquest any, per primera vegada, el Pessebre Oficial de la ciutat no estarà al Raval de Montserrat, sinó a la Plaça Vella. Avui han començat els treballs d'instal·lació del muntatge que han dissenyat i construït Santi Pascual Talens, president de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa, i alguns socis de l'entitat. S'ubica a la tarima estable que hi ha tocant a la cantonada amb el carrer Cremat. És un pessebre de tipus tradicional, amb algun detall singular, com ara la caseta romana que acull l'infant Jesús. El canvi del Raval per la tarima de la Plaça Vella, que redueix una mica les dimensions del Pessebre de la Ciutat, no té res a veure amb la Covid-19. L' Ajuntament ho va plantejar abans de la pandèmia a l'Agrupació de Pessebristes, que va donar el seu vistiplau.