Un turisme amb un vidre trencat, ahir al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Paco Vera Un turisme amb un vidre trencat, ahir al passeig del Vint-i-dos de Juliol.

Una onada de robatoris en vehicles estacionats provoca queixes veïnals a la Maurina

Javier Llamas

24.11.2020 | 20:11

Un sí, un altre no, un sí, un altre no. Un sí que estava forçat, el del costat no, el següent sí. I així. Fins a vuit vehicles estacionats van ser violentats ahir, es presumeix que de matinada, en un tram d'uns pocs metres al barri de la Maurina. Estaven aparcats al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Veïns del sector denuncien un increment de la inseguretat ciutadana. Van anar arribant els afectats als seus vehicles i els que no havien de recollir els automòbils ahir al matí van ser avisats per altres persones, o per la policia. A això de les nou del matí, una col·laboradora va informar a Paco Vera, president de la Plataforma per la Maurina....