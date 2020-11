Una onada de robatoris en vehicles estacionats provoca queixes veïnals a la Maurina

Javier Llamas

24.11.2020 | 20:11

Un sí, un altre no, un sí, un altre no. Un sí que estava forçat, el del costat no, el següent sí. I així. Fins a vuit vehicles estacionats van ser violentats ahir, es presumeix que de matinada, en un tram d'uns pocs metres al barri de la Maurina. Estaven aparcats al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Veïns del sector denuncien un increment de la inseguretat ciutadana.

Van anar arribant els afectats als seus vehicles i els que no havien de recollir els automòbils ahir al matí van ser avisats per altres persones, o per la policia. A això de les nou del matí, una col·laboradora va informar a Paco Vera, president de la Plataforma per la Maurina.

Reunió

I Paco Vera va telefonar a la Policia Municipal. Ell no era un afectat més, però està al corrent dels problemes del barri i avisa que molts veïns estan pertorbats. "Hi ha inseguretat ciutadana", diu.

La Policia Municipal va enviar al passeig a una dotació, que va aixecar actes de, almenys, quatre cotxes forçats, amb vidres rebentats i l'interior remogut.

Això d'ahir en el passeig del Vint-anats de Juliol no és nou, ni allí mateix ni en altres zones del barri. Fa un mes uns desconeguts van forçar vehicles estacionats en el passeig, prop del lloc on van aparèixer ahir les destrosses. I s'han comès fets similars en aparcaments.

El neguit veïnal ha arribat a l'administració local. En uns dies, dirigents veïnals tenen previst reunir-se amb representants de l'Ajuntament a la plaça de la Maurina per a parlar de la inseguretat en aquest sector. Precisament aquesta plaça està considerada "nucli conflictiu" pels denunciants.