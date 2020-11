Obre un nou servei a Terrassa per a víctimes de violència masclista

Laura Massallé

25.11.2020 | 11:44

Des d'aquest mes de novembre Terrassa disposa d'un nou servei d'atenció a les víctimes de violència masclista. Es tracta d'un nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) que, en el marc de la comarca, s'afegeix al que es va inaugurar el passat mes de febrer a Sabadell.

És un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també als seus fills i filles. També incideix en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.

El recurs de Terrassa compta amb un equip multisciplinari de nou professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social, dret i inserció laboral. L'accés es fa per iniciativa de les pròpies dones o a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones.

El conseller de Treball, Afers Social i Famílies, Chakir El Homrani, ha assegurat que "la pitjor xacra que té la nostra societat és la violència masclista" però que l'aposta de la Generalitat és clara. "En un any i mig hem doblat el nombre de SIE a Catalunya, passant de vuit a setze, assegurant l'arrelament al territori en aquelles parts del país que no tenien un SIE de referència i, actuant en aquells territoris molt poblats que necessitaven un SIE més per donar resposta", ha dit el conseller, que ha destacat que en aquests serveis no hi ha límit de visites "sinó que es fa el treball necessari per a la reparació i recuperació de la dona, tot el que sigui necessari".

Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmat que és tracta d'un servei "imprescindible" que es coordinarà amb els altres recursos de que ja disposa la ciutat, com el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) de Casa Galèria, entitats que treballen en aquest àmbit i recursos socials i educatius.