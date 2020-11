Mossos i Policia Municipal reforçaran els controls de les terrasses

25.11.2020 | 13:12

El comitè tècnic del Procicat ha tramitat avui l'actualització del pla sectorial de restauració per adaptar-lo a les noves mesures previstes per a la reobertura del sector en el marc de la desescalada. Aquesta actualització s'ha realitzat amb la participació de la Direcció General de Comerç, que ha comunicat l'actualització del Pla al Gremi de la restauració, i que incideix en la necessitat de complir estrictament les mesures per la reducció del risc de contagi de la Covid-19, especialment pel que fa a l'ús de terrasses. El compliment de les mesures d'aforament, distància i ventilació, entre altres, és bàsica per tal que es pugui mantenir la reobertura de bars, cafeteries i restaurants.

Mossos d'Esquadra com Policies Locals faran dispositius especials de patrullatge i control, amb una voluntat didàctica i de sensibilització, però sancionant aquelles actuacions que vagin en contra de les mesures que volen contenir la propagació del coronavirus.