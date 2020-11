Minut de silenci en suport a les víctimes de violència masclista

Redacció

25.11.2020 | 12:46

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinents d'alcalde Isaac Albert i Núria Marín han participat aquest migdia, juntament amb altres representants municipals, al minut de silenci en senyal de suport a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista que s'ha fet davant la façana de l'Ajuntament de Terrassa avui que se celebra el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Enguany, l'acte ha estat molt menys concorregut que en altres ocasions ja que causa de la pandèmia de la Covid-19, no es convidava la ciutadania a assistir presencialment al Raval de Montserrat, sinó a què cadascú guardés un minut de silenci allà on es trobés a les 12 h.