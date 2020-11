Les plaques fotovoltaiques, a l'Ecofòrum'20 

24.11.2020 | 20:11

La dotzena edició de l'Ecofòrum'20 estarà dedicada a la transició energètica i, en especial, a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, amb l'objectiu d'informar a professionals, empreses, entitats i ciutadania dels avantatges, de la tramitació que cal seguir per instal·lar aquests panells solars a les cobertes dels edificis i de les bonificacions que ofereix l'Ajuntament. Enguany, i a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, el Consistori organitza dues sessions en línia previstes pels dies 2 i 3 de desembre. La primera, titulada "L'autoconsum de fotovoltaica a l'empresa, avantatges i bonificacions municipals", s'impartirà de 9 a 10.30 h, i està dirigida, especialment, a persones que treballen en el sector de la instal·lació de plaques, la construcció i la promoció immobiliària, l'arquitectura superior i tècnica, l'enginyeria i altres professions del sector com l'administració de finques i la gestió de la propietat immobiliària, i també a les empreses que disposen de cobertes per fer instal·lacions. La segona porta per títol "L'autoconsum de fotovoltaica a l'habitatge, avantatges i bonificacions municipals. El paper de les entitats cíviques", i està dirigida a la ciutadania en general, a les associacions de veïns i veïnes, entitats, comunitats de propietaris i propietàries, el sector dels administradors de finques i agents de la propietat. S'impartirà de 18 a 19.30 h.