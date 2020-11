L'equip de Govern ofereix audiències públiques

25.11.2020 | 04:00

L'equip de Govern de l'Ajuntament de Terrassa oferirà un cicle d'audiències públiques per exposar a la ciutadania les accions de govern més rellevants que s'han dut a terme per donar resposta a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 i com s'encara la gestió de cada àrea de l'Ajuntament de cara al 2021. Les audiències seran telemàtiques i es podran seguir en directe a través del canal YouTube de l'Ajuntament de Terrassa i de la plataforma participa.terrassa.cat. Seran els dies 30 de novembre, 1, 2 i 3 de desembre. El dia 4 de desembre es tancarà el cicle amb la presentació del Pressupost municipal per al 2021. Els horaris i les temàtiques de les sessions es poden consultar al web participa.terrassa.cat.