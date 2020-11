Formació per a 728 delegats de secundària

24.11.2020 | 20:11

L'Ajuntament de Terrassa, a través del programa Punt Jove a l'Institut del Servei de Joventut, ha iniciat la XVII edició de la Formació de persones delegades de classe. Fins a l'11 de desembre, 728 delegats i delegades d'una vintena de centres d'educació secundària de la ciutat estan convocats a unes jornades que enguany es faran de forma telemàtica i adaptades a cada centre educatiu, a causa de les mesures de seguretat sanitària necessàries per la pandèmia de la Covid-19. Així, hi haurà un dia i una hora assignada per a l'alumnat de l'ESO de cada institut i tot l'alumnat de Batxillerat farà la formació alhora, en la mateixa sessió. La...