Detingut un lladre perseguit per la policia després de robar en una botiga

25.11.2020 | 04:00

Va robar en una botiga, va fugir de la policia, va colpejar agents i va acabar detingut. La responsable d'una botiga ubicada a un centre comercial del carrer de Navarra, amb l'avinguda del Vallès, va alertar la Policia Municipal el dilluns, a les 2.45 de la tarda: dos individus havien furtat productes del seu establiment. Un d'ells havia escapat i l'altre estava retingut per personal de l'establiment. Una unitat de la Policia Municipal va acudir al lloc en el moment en que l'individu retingut forcejava amb una dependenta per marxar amb els productes que havia robat. I ho va aconseguir. Va fugir corrent, però els agents van iniciar una persecució per l'avinguda del Vallès. Van atrapar al sospitós al carrer de Santa Cecília, a Ca n'Anglada. Va quedar detingut per un delicte de robatori amb violència i per atemptat contra un agent de l'autoritat. El primer, per usar la violència per cometre el robatori. El segon, per agredir un agent de l'autoritat.