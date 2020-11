Denúncies per brutícia al barri de Sant Pere Nord

24.11.2020 | 20:11

Les queixes per la brutícia en la via pública, sobretot en els voltants de contenidors, se succeeixen. Ahir van ser veïns de Sant Pere Nord els qui van denunciar l'acumulació de residus en punts del barri. Un, el que es mostra en la imatge, està situat al carrer del Doctor Calsina, prop de la cantonada amb el carrer del Consell de Cent. Però hi ha més. Un altre, per exemple, a la cantonada del carrer de Manresa amb la de Tarragona. En aquest cas, els veïns denuncien que les escombraries suposen un escull per als vianants, sobretot per a aquells que usen cadira de rodes o empenyen un carro de bebè.