Denunciat un conductor begut que es va negar a fer les proves d'alcoholèmia 

24.11.2020 | 20:11

Anava ebri i es va negar a fer les proves d'alcoholèmia. I va ser denunciat per la via penal. La trucada d'un particular va informar el dilluns, a les 13 hores, la Policia Municipal: aquesta persona explicava que intentava retenir una persona que semblava èbria i que volia agafar el seu vehicle a l'avinguda de Josep Tarradellas, amb el carrer de Pedrell. Al lloc van arribar dues unitats policials, que van localitzar al conductor, que estava acompanyat de la seva dona i es trobava a l'interior del vehicle, amb el motor engegat. Els agents li van realitzar la prova d'alcoholèmia orientativa, amb un resultat positiu de 0,46 mil·ligrams. El van traslladar a la Prefectura per realitzar la prova amb etilòmetre evidencial, a la qual el conductor es va negar. Els agents van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària i per negar-se a sotmetre's a la prova de detecció d'alcohol.