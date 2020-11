Les màquines ja han tancat la construcció dels nous viaductes de l'autovia, després de la desfeta de 2018. Alberto Tallón Les màquines ja han tancat la construcció dels nous viaductes de l'autovia, després de la desfeta de 2018.

Darrera empenta per acabar el IV Cinturó

Laura Hernández

24.11.2020 | 20:11

Les obres del IV Cinturó al tram intermedi entre Viladecavalls i Olesa podrien estar acabades el 2022. Els Pressupostos de l'Estat inclouen una partida de 13,8 milions d'euros pel projecte, 6,2 kilòmetres d'autovia que acumulen tretze anys d'obres. El projecte del IV Cinturó torna a l'agenda del Govern de l'Estat amb una partida que fins i tot la direcció de l'obra ministerial considera prou per afrontar el tram final dels treballs i deixar-los per entrar en servei en menys de dos anys. Quedarà pendent una partida final per al condicionament necessari per a l'obertura al tràfic. Els Pressupostos de l'Estat reserven també una partida de 124.900 euros per fer l'estudi informatiu de la...