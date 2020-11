L'autovia del IV Cinturó a Viladecavalls està en obres des de 2007. Alberto Tallón L'autovia del IV Cinturó a Viladecavalls està en obres des de 2007.

2022, una nova data d'obertura per a un calendari de rècord

24.11.2020 | 20:11

La incorporació d'una darrera partida de 13'8 milions d'euros als Pressupuestos del Estado suposen, a efectes del Ministeri de Fomento, la injecció definitiva per la finalització de les obres. En aquest moment totes les fonts consultades treballen amb la data de 2022 per l'entrada en funcionament del tram intermedi de l'autovia i, per tant, de l'esperada connexió del Vallès Occidental amb el Baix Llobregat. Un cop entri en servei tota la B-40 entre Terrassa i Abrera, el trajecte en cotxe des de la ciutat fins a Martorell no superarà els 10 minuts. Si es confirma l'obertura el 2022, el Ministeri de Fomento haurà invertit quinze anys en la construcció de 6,2 quilòmetres...