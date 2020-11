Xoca amb un vehicle estacionat al carrer de Mura, fuig a peu i acaba denunciat

24.11.2020 | 04:00

El conductor d'un vehicle va fugir a peu després d'un accident el diumenge a la tarda. Els fets van passar al carrer de Mura, on el turisme va impactar contra un altre aparcat a prop del carrer de Tàrrega, a les Arenes-la Grípia-Can Montllor. El conductor va abandonar el vehicle i va marxar caminant. El seu turisme estava ocupant la via i una grua d'Egarvia el va retirart. La Policia Municipal va fer l'informe tècnic i va tramitar una denúncia al titular del turisme per abandonar-lo al lloc de l'accident.