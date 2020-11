Un total de 83 denúncies el cap de setmana per incomplir les restriccions Un total de 83 denúncies el cap de setmana per incomplir les restriccions

23.11.2020 | 20:50

La Policia Municipal ha interposat al llarg d'aquest cap de setmana un total de 83 denúncies per incomplir les restriccions de la Covid. D'aquestes, 17 denúncies es van ser per no dur la mascareta a la via pública, 25 per incomplir el confinament perimetral, 8 per consumir aliments i begudes a la via pública i dues a persones que bevien alcohol i causaven molèsties al carrer de Sant Cosme, amb el carrer de Jacint Elías en la nit de divendres, dins l'horari de confinament nocturn. En aquest últim cas, a banda de la denúncia per incomplir el toc de queda, els agents els van denunciar per consumir begudes a la via pública. Altres 29 denúncies s'han interposat per incomplir...