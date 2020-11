Terrassa té avui 25 grups escolars confinats

24.11.2020 | 11:31

Un total de 25 grups escolars de Terrassa estan confinats avui en haver-se detectat en ells algun positiu de Covid-19. De secundària n'hi ha 14; d'infantil i primària, 8; d'escoles bressol, 2, i un a una escola d'educació especial, segons les dades difoses per la regidora d'Educació, Teresa Ciurana. Pertanyen a vint centres educatius diferents. A Catalunya, avui són 881 els grups escolars confinats, de 620 centres educatius (12,15% del total del país). Els alumnes confinats aquest dimarts són 20.254 (1,41% del total), els professors i personal d'administració i serveis en quarantena són 1.007 persones (0,61%) i 31 membres de personal extern estan confinats a causa de la pandèmia. El Departament d'Educació ha actualitzat aquest dimarts les dades a través de l'aplicació Traçacovid, desenvolupada per la conselleria per a informar sobre les xifres de contagis i confinaments a les escoles i instituts. La conselleria ha informat que avui es troba totalment tancat un centre educatiu, l'escola de Salàs de Pallars (Pallars Jussà).