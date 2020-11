El Suprem resoldrà dijous el tercer grau de Rull i els altres presos del procés

EFE

24.11.2020 | 12:05

El Tribunal Suprem estudiarà aquest dijous els recursos de la Fiscalia contra el règim de tercer grau concedit al terrassenc Josep Rull i als altres vuit condemnats a presó pel procés, del qual només gaudeixen l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa en tenir-lo la resta suspès. Fonts jurídiques han confirmat que la Sala Penal ha fixat per al proper 26 de novembre, a les 10:00 hores, la deliberació i resolució dels recursos que va interposar la Fiscalia contra el tercer grau i contra l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari que es va concedir als presos abans d'atorgar-los el règim de semillibertat.

Tot i que els nou líders independentistes condemnats a penes de presó tenen avalat pel jutjat de vigilància penitenciària al tercer grau que la Generalitat els va atorgar a mitjans de juliol, els set que són a la presó de Lledoners (Bages) el tenen suspès, a l'espera que el Suprem resolgui el recurs del fiscal. Són l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, l'expresident d'ANC Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No així Forcadell i Bassa, a qui el jutjat de vigilància penitenciària de qui depenen les dues -internes a Puig de les Basses i Wad Ras- va declinar, en contra del criteri del fiscal, suspendre el règim de semillibertat del qual les preses segueixen gaudint i que només els obliga a tornar al recinte penitenciari a dormir, de dilluns a dijous. La Fiscalia també va recórrer aquesta decisió al Suprem.

Els recursos del ministeri fiscal no seran els únics que estudiïn els magistrats que van jutjar aquesta causa -a excepció de Luciano Varela, ja jubilat-, sinó que a sobre de la taula també hi ha els que els presos de Lledoners van interposar contra la suspensió del seu règim de semillibertat. Des que se'ls va suspendre el tercer grau, Junqueras i els altres sis reclusos tenen les seves sortides limitades i tampoc gaudeixen del règim flexible de què gaudien en segon grau gràcies l'article 100.2, que els permetia sortir per treballar, tenir cura familiars i fer voluntariat, i que la Fiscalia també va recórrer. De fet, diversos van presentar un escrit en el qual instaven el tribunal a resoldre ja els recursos sobre la seva classificació, al·legant que es troben en una "mena de llimbs penitenciaris".