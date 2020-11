Sota els efectes de drogues i sense carnet 

23.11.2020 | 20:50

La Policia Municipal ha denunciat un conductor que anava al volant sota els efectes de les drogues i sense punts al carnet. El divendres, a les 0.45 de la matinada, els Mossos d'Esquadra van alertar la Policia Municipal d'un xoc de vehicles a l'avinguda de Jaume I. No hi havia ferits. Una patrulla local hi va acudir: un vehicle havia xocat amb un altre estacionat i l'havia mogut a sobre la vorera. El causant de l'accident conduïa sense punts del permís i va donar positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. Va ser denunciat per les dues raons i per una tercera: incomplir el toc de queda.