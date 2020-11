No portava permís de conduir vàlid ni tenia concertada l'assegurança

24.11.2020 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van denunciar el divendres per partida doble el conductor d'un vehicle que estava implicat en un accident a l'avinguda de Madrid. Eren les 4.55 de la tarda. Uns agents locals van veure com un turisme sortia dela vida i quedava al mig de la rotonda de l'avinguda de Madrid amb la carretera Nacional 150. Els policies van comprovar que el vehicle tenia l'assegurança obligatòria caducada i que el conductor anava sense tenir un permís vàlid. El dissabte, a les 4.10 de la matinada, uns policies municipals van aturar un cotxe que circulava pel carrer de Sant Honorat (Ca n'Anglada). El conductor havia incomplit les normes de confinament nocturn i no portava carnet de conduir vàlid. Va ser denunciat pels dos motius.