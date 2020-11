L'alcalde Jordi Ballart i la regidora Núria Marín, ahir, a la presentació de la campanya. Ajuntament de Terrassa L'alcalde Jordi Ballart i la regidora Núria Marín, ahir, a la presentació de la campanya.

Papallones als balcons per rebutjar la violència masclista

Santi Palos

23.11.2020 | 20:50

El 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal eren assassinades a la República Dominicana. En homenatge, les Nacions Unides van decidir que aquesta data seria el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Les germanes Mirabal eren conegudes com Les Papallones, i també per això, l'Ajuntament de Terrassa convida els ciutadans, demà dimecres, a penjar als balcons i a les finestres figures de papallona, "per demostrar el seu rebuig contra les violències masclistes. La papallona és símbol d'esperança, i pensem que els petits gestos els que porten les grans transformacions", va dir ahir la regidora de Polítiques de Gènere,...