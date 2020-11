El "mur" d'ERC

23.11.2020 | 20:50

La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha creat un "mut telemàtic" per tal que, de manera anònima, els ciutadans puguin explicar "les violències masclistes que han patit, realitzat o presenciat", assenyala el comunicat fet públic ahir. El mur ja està actiu (a www.laccio.cat/25-de-novembre) i "vol ser un mitjà de recollida d'experiències personals, des de l'anonimat, per visibilitzar-les i, alhora, que permeti seguir treballant per fer de Terrassa un municipi lliure de violències masclistes". ERC també vol tirar endavant un informe d'impacte de la Covid-19 en les violències masclistes a Terrassa.