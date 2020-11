Els gimnasos han recuperat una part de l'activitat. A la imatge, el Basic Factory de Terrassa. Nebridi Aróztegui Els gimnasos han recuperat una part de l'activitat. A la imatge, el Basic Factory de Terrassa.

L'esport es desconfina de forma parcial

Josep Cadalso

23.11.2020 | 20:50

L'esport ha estat un dels sectors més penalitzats per les mesures de control de la pandèmia. Després del tancament de tota l'activitat no professional del mes d'octubre, ahir gimnasos i centres esportius van reobrir les portes amb les restriccions que imposa el pla de desescalada del govern de la Generalitat: les instal·lacions a l'aire lliure poden funcionar amb un 50 per cent del seu aforament i la que es fa en recintes tancats, a un 30 per cent de la capacitat. Aquests percentatges canviaran a la segona fase de la desescalada, en la qual es podrà utilitzar el 50 per cent de la capacitat en els recintes interiors. El CN Terrassa, l'entitat local amb major nombre d'associats, va obrir totes les seves...