Lament patronal pels centres comercials

24.11.2020 | 04:00

"Ens trobem amb botigues ubicades als centres comercials, on precisament s'apliquen rigorosament els protocols i les mesures d'aforament, control d'accessos i higiene, que no poden obrir". La patronal Cecot Comerç va emetre ahir un comunicat on es lamentava que els centres comercials no puguin obrir encara les seves portes. I recordava la contradicció: "Tanmateix, hi ha establiments amb molta superfície de venda amb limitació d'accés entre passadissos o zones comunes limitades, que poden obrir des d'avui (ahir) mateix". La patronal terrassenca va criticar el Pla d'Obertura Progressiva. Perquè no s'entén "que s'hagi optat per treure la limitació dels 800 m2 de superfície de venda i que establiments amb una superfície més reduïda encara no puguin obrir les seves portes pel fet d'estar ubicats en un centre comercial". Aquesta decisió, diu la Cecot, "està generant un alt greuge comparatiu entre formats comercials". Es nega l'opció de poder treballar "a un volum molt important d'activitats comercials que han escollit el centre comercial com emplaçament". La paradoxa: establiments amb molta superfície però amb dificultats d'accés i mobilitat, i amb zones comuns molt limitades, han obert portes. Els centres comercials han de seguir tancats.