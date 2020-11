Unes noies consumint ahir a la terrassa d'un bar de la Rambla d'Ègara. Nebridi Aróztegui Unes noies consumint ahir a la terrassa d'un bar de la Rambla d'Ègara.

Els bars reobren les portes: "Aviam quant dura"

Javier Llamas

23.11.2020 | 20:50

Anaven del "més fluix de l'esperat" al "no ha estat tan malament com prevèiem". Anaven del menys dóna una pedra a l'esbós d'una esperança. Però sobretot anaven a cavall de la incertesa, tenint en compte les batzegades prèvies dels governs en les mesures sobre escalades i desescalades en la lluita contra la pandèmia. Bars i restaurants van obrir ahir les portes després de 38 dies de tancament obligat de la seva activitat normal, només mitigada durant aquest temps pels menjars i les consumicions per a emportar. "A veure quant dura", anticipava el cambrer d'un bar de Sant Pere. "Tancat, només per a emportar". Els cartells...