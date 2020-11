La pressió hospitalària a la ciutat és alta, però continua en descens. La pressió hospitalària a la ciutat és alta, però continua en descens.

Baixada de malalts de Covid a l'Hospital de Terrassa tant a l'UCI com a planta

Redacció

23.11.2020 | 20:50

La situació sanitària als centres hospitalaris de la ciutat segueix una línia positiva, en descens, com a la resta de Catalunya, malgrat que la seva incidència encara és important. Les dades que han ofert tant MútuaTerrassa com el Consorci Sanitari de Terrassa presenten reduccions. La més important s'ha produït a l'Hospital de Terrassa, passant de 12 a 8 els ingressats a la Unitat de Cura Intensiva. Pel que fa a la planta d'hospitalització des de divendres s'ha passat de 60 a 52 persones ingressades. Per contra hi ha increment a l'hospitalització domiciliaria, amb nou pacients, per set de divendres. Pel que fa a MútuaTerrassa, les dades ofertes són...