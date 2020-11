Papallones als balcons contra la violència masclista

S.P.

23.11.2020 | 11:53

Dimecres se celebra el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, i l'Ajuntament ha presentat aquest matí un programa marcat per una crisi sanitària "que n'ha augmentat la vulnerabilitat", ha assenyalat Núria Marín, regidora de Polítiques de Gènere. Com a acció col·lectiva, l'Ajuntament convida a tots els terrassencs a penjar als seus balcons papallones de paper. "Un símbol per demostrar el rebuig contra les violències masclistes i l'esperança d'erradicar-la. Els petits gestos porten cap a les grans transformacions," Com a "les papallones" eren conegudes les germanes Mirabal, assassinades a la República Dominicana el 25 de novembre de 1960, per la qual cosa les Nacions Unides van instaurar aquesta data com a Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. També dimecres, a les dotze del migdia, es farà un minut de silenci al Raval de Montserrat, i es posarà a les xarxes el vídeo amb la lectura del manifest d'aquest any, llegit per set dones de diferents barris de Terrassa. A partir de les cinc de la tarda, la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà de color lila. La campanya contra les violències masclistes al voltant d'aquest 25 de novembre també inclou sessions virtuals sobre el tema, l'adhesió a la iniciativa "Diposita aquí el teu masclisme", de l'Institut Català de la Dona, i, el 3 de desembre, la presentació d'un protocol contra la mutilació genital femenina.