El trenet de Nadal fent el seu recorregut a l'alçada de la PlaçaVella. Alberto Tallón El trenet de Nadal fent el seu recorregut a l'alçada de la PlaçaVella.

El Saló Juguem canviarà per espectacles als barris

20.11.2020 | 20:40

El programa de Nadal no s'oblida dels infants que, per altra banda, són els reis d'aquestes festes. La campanya de cada any oferia el Saló Juguem al Recinte Firal del Passeig del Vint-i-dos de Juliol. Aquest esdeveniment no es farà aquest any per les mesures restrictives de la Covid-19 i s'ha reconvertit en un cicle d'espectacles infantils al carrer que viatjaran per les places dels barris els dies 28. 29, 30 i 31 de desembre. A la cartellera tornarà el Circ Raluy que implantarà la seva carpa a la Plaça Nova. Menuts i més grans podran viatjar amb el trenet pels carrers cèntrics de la ciutat i observar amb una mirada més encalmada tot el que passa al seu entorn. Aquest any, la...