Onze denúncies per no complir les mesures contra la Covid

21.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar al llarg del dijous i la matinada d'ahir divendres un total d'onze denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la pandèmia de la Covid-19. D'aquestes denúncies, cinc es van fer a persones que no duien la mascareta a la via pública, tres a persones que es trobaven a la via pública en horari de confinament nocturn sense causa justificada, i, per últim, tres sancions més a un grup de persones que estaven cridant i escoltant música, a les 22.57 hores, al carrer de Jacint Elías, amb el Passeig del Vint-i-dos de Juliol, al barri de Ca N'Anglada.