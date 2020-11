Motorista ferit en una col·lisió amb un conductor positiu en cocaïna

20.11.2020 | 20:40

Una trucada d'un particular va informar dijous, a les 22 hores, d'una col·lisió entre un turisme i una motocicleta al carrer de l'Infant Martí, amb el carrer de Galvani. Una unitat de la Policia Municipal va assistir al motorista ferit, que va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. El conductor del turisme, que mostrava símptomes de trobar-se sota els efectes de les drogues, va ser traslladat a la prefectura per realitzar el drogotest, en el qual va donar positiu en cocaïna. Els agents li van interposar denúncia per conduir sota els efectes de les drogues i van efectuar l'informe tècnic d'accident. D'altra banda, una unitat de la Policia Municipal...