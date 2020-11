El diputat Jaume-Alonso Cuevillas i la regidora Meritxell Lluís, a la roda de premsa. El diputat Jaume-Alonso Cuevillas i la regidora Meritxell Lluís, a la roda de premsa.

Junts per Terrassa demana més inversió de l'Estat a Rodalies

Emili González

20.11.2020 | 20:40

Millorar la xarxa de Rodalies de Renfe al seu pas per la ciutat, en diferents aspectes, des de l'aplicació d'un pla de senyalètica per facilitar l'accés a les estacions de les persones que tenen algun tipus de discapacitat, fins a projectes de més envergadura, com demanar una partida pressupostària per a la construcció de l'estació de Can Boada-La Maurina. Són algunes de les esmenes referents a Terrassa que el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat aquesta setmana al Congrés dels Diputats per tal de modificar el projecte de pressupostos generals de l'Estat plantejat pel Govern de Pedro Sánchez. L'agrupació local de la formació ha treballat...