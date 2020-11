L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va liderar la presentació de la campanya a la Casa Alegre . Lluís Clotet . L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va liderar la presentació de la campanya a la Casa Alegre .

La Covid transforma l'activitat nadalenca

Mercè Boladeras

20.11.2020 | 20:40

El Nadal s'ha de celebrar i festejar malgrat la pandèmia que ens afecta. No podem permetre que s'aturi la ciutat i enguany, més que mai, hem de mantenir el seu esperit". Són paraules de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a l'inici de la presentació de la campanya de les festes de Nadal d'aquest any que va tenir lloc ahir al migdia al pati de la Casa Alegre de Sagrera. Ballart va estar acompanyat pels representants d'eixos comercials i d'entitats que participen en les activitats per dinamitzar la vida comercial i social. Les persones responsables han treballat fins l'últim moment per fer un programa adient a les festes, però sent conscients que moltes propostes s'havien de reajustar a unes...