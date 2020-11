El sector afronta el futur a curt i mitjà termini amb molta incertesa. El sector afronta el futur a curt i mitjà termini amb molta incertesa.

La campanya de Nadal, decisiva

20.11.2020 | 20:40

No hi ha cap dubte que el resultat de la campanya de Nadal decidirà el futur de molts negocis del comerç al detall perquè les ajudes de l'Administració fins ara no han tingut una repercussió significativa sobre l'evolució del sector. L'enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució (Escodi) sobre Comerç i Confinament reflecteix una situació preocupant. Encara que el 61% dels enquestats creu que podrà mantenir la seva activitat; un 17% o bé ha tancat, o està en tràmits de fer-ho, o creu que probablement ho haurà de fer. Un 20% -un percentatge molt alt-, ha optat pel "no sap, no contesta" el que dóna idea de la...