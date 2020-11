Als dos hospitals de Terrassa hi ha un total de 131 pacients de la Covid-19 ingressats a planta. Nebridi Aróztegui Als dos hospitals de Terrassa hi ha un total de 131 pacients de la Covid-19 ingressats a planta.

Baixen els ingressats a planta a MútuaTerrassa i pugen al CST

Redacció

20.11.2020 | 20:40

Els ingressats a planta a l'Hospital de MútuaTerrassa per la Covid-19 eren ahir 71, enfront dels 81 del passat dimecres, és a dir, deu menys, mentre que a l'Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ahir hi havia 60 pacients a planta, tres més que dimecres, segons les xifres proporcionades per les dues institucions sanitàries. Pel que fa a l'UCI, a l'Hospital de MútuaTerrassa ahir hi havia vuit pacients (un més que dimecres) i a l'Hospital del CST, dotze (la mateixa xifra que dimecres). A la Unitat de Semicrítics de l'Hospital de MútuaTerrassa ahir hi havia vuit pacients, els mateixos que dimecres. Quant a les hospitalitzacions domiciliàries, les xifres es mantenen...