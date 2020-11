Interior del Club de Boxa Terrassa. Dilluns tornen a obrir els clubs esportius amb limitacions. Alberto Tallón Interior del Club de Boxa Terrassa. Dilluns tornen a obrir els clubs esportius amb limitacions.

Salut concreta una obertura més amplia de la prevista

Josep Arnero

19.11.2020 | 20:33

Després de moltes baralles, de moltes reunions, les noves mesures crec que estan bastant bé. No és el que volíem, però podem dir que salvem els mobles. Quan no tens res, una miqueta, sembla molt". Així valorava Xavier Gómez, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, el pla d'obertura progressiva de les activitats afectades per les mesures per fer front a la Covid-19. Des d'aquest dilluns, bars i restaurants podran tornar a obrir després de trenta-vuit dies tancats. Des del passat 16 d'octubre només podien mantenir l'activitat amb el menjar per portar. "Aquesta decisió no fa que no seguim emprenyats per tot els que ens estan fent. Hem estat uns titelles en...