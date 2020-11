Salut comença els clivatges comunitaris per Terrassa

L. H.

20.11.2020 | 12:30

L'estratègia de Salut de clivatges en la desescalada comença per Terrassa i Rubí. El secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest matí en roda de premsa que els primers clivatges comunitaris es faran a Terrassa i també a Rubí.

Començaran la setmana vinent, però no mitjançant un gran desplegament d'equips. L'estratègia serà de "clivatges lleugers a punts dispersos".

L'objectiu, ha dit, que "l'objectiu principal és localitzar asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió i les ràtios de positivitat". En aquest moment estan al 8% i l'objectiu és situar-la per sota del 5%.