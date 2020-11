El pessebre oficial de Nadal s'instal·larà a la Plaça Vella

20.11.2020 | 14:24

El pessebre oficial de Nadal canvia d'ubicació enguany i s'instal·larà a la Plaça Vella, fent estada sobre la tarima que hi ha permanent i que ja es va construir per acollir actes. Aquesta és una de les novetats que la nova campanya de Nadal marcada per la pandèmia de la Covid-19 i que ha obligat a repensar com mantenir les activitats tradicionals per adaptar-se a les mesures de Govern. Una altra de les iniciatives és que s'estrena un gran avet de Nadal, de 12 metres d'alçada, al Raval i un espai de memorial en homenatge a les persones que han perdut la vida a causa del virus. La campanya arrencarà divendres, 27 de novembre, amb la inauguració de l'encesa de llums nadalenques al centre històric i als barris, el pessebre i l'avet. Pocs dies després s'obrirà la Fira de Sant Llúcia al Passeig Comte d'Ègara i la Fira d'Hivern a la plaça del Progrés. La campanya s'ha presentat aquest migdia al pati de la Casa Alegre. L'acte ha estat encapçalat per l'alcalde, Jordi Ballart, i els representants dels eixos comercials i de les altres entitats participants.