Junts per Terrassa reclama millores en Rodalies als pressupostos estatals

Emili González

20.11.2020 | 12:12

La portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha exposat aquest matí acompanyada del diputat al Congrés Jaume-Alonso Cuevillas, les esmenes als pressupostos generals de l'Estat que ha presentat el grup de Junts per Catalunya al Congrés i que afecten Terrassa. En destaquen aquelles relacionades amb les millores de Rodalies al seu pas per la ciutat. En concret, una de les esmenes reclama que els pressupostos incloguin una partida per a la construcció de l'estació de Can Boada-La Maurina.

Des de Junts per Terrassa també aposten per modificar els pressupostos en el sentit que una partida vagi destinada a actuacions en l'accessibilitat en les estacions i a millores en la línia R4 en general.