Els sindicats de la sanitat estan molt enfadats amb el Govern

Mercè Boladeras

19.11.2020 | 20:33

Representants de comitè d'empresa de centres sanitaris de Terrassa que van participar ahir, telemàticament, en una reunió amb CatSalut i l'Ajuntament de Terrassa, van apagar l'ordinador desolats. "Estem molts enfadats amb la conselleria de Salut del Govern perquè no ha fet els deures. Els responsables de l'àrea Regió Nord de Cat Salut, on pertany Terrassa, han dit que no sabien res de les nostres reivindicacions; que no s'havien assabentat de res quan nosaltres vàrem enviar el document fa dies per cercar solucions a una situació insostenible".

Així es va manifestar la presidenta del comitè de l'Hospital Universitari MútuaTerrasa, Victòria Ortega, qui es va mostrar molt crítica amb l'actitud de la conselleria de Salut vers les protestes engegades des de Terrassa sobre la sanitat pública a través de la plataforma a la qual hi ha Marea Blanca. "Ens han citat per aquí un mes. Tot demostra que tenen poc interès a donar solucions a la precarietat que tenim des de fa anys", va afegir.

Ortega va voler destacar el compromís de l'alcalde Jordi Ballar. "Ha tingut un posicionament clar i valent davant de CatSalut. Tenim tot el seu suport, però qui ha d'aportar solucions és el Govern". Per aquest motiu, la presidenta del comitè de MútuaTerrassa va avançar que també demanaren una reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés.

La reunió a tres bandes va començar a primera hora del matí d'ahir, cap a les 9.45 h, i va ser en línea per la Covid-19. Minuts abans, representants dels comitès d'empresa dels centres sanitaris de la ciutat i treballadors es van aplegar al Raval per fer visible les serves reivindicacions i tenir el suport de suport a la ciutadania.

Segona protesta

Es van desplegar pancartes, es van veure mascaretes crítiques i es va llegir un manifest amb la situació i les demandes. Tot això passava mentre un grup de representants entraven portes endins a l'Ajuntament per participar en la reunió telemàtica amb Anna Aran, gerent de l'àrea de Regió Nord de CatSalut, qui va estar acompanyada d'altres responsables. La d'ahir va ser la segona concentració convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública (PDS) en pocs dies. La primera d'aquesta tardor va ser el passat 27 d'octubre a la plaça Lluís Companys. Allí van participar presidents dels comitès de MutuaTerrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital de Sant Llàtzer i Marea Blanca.

En aquell acte ja es va denunciar que els centres sanitaris de la ciutat estaven sota una gran pressió i tres setmanes després es continua amb la mateixa tònica. Ortega va argumentar de nou els motius. "Durant molt de temps es va optar per contenir les plantilles i els recursos i tancar llits (Mútua Terrassa va passar de 600 a 380). I aquesta falta d'inversió ha aflorat ara". La presidenta del comitè de Mútua va acusar el Govern de falta de previsió. "A la primera onada de la Covid-19 es podia entendre, però no a la segona perquè ja se sabia que passaria".