Cs demana una injecció de diners per al transport públic

20.11.2020 | 11:53

El grup municipal de Ciutadans (Cs) ha presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat per a finançar l'ampliació de la subvenció a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). L'objectiu és dotar al consorci d'una partida de 100 milions d'euros addicionals per a finançar el transport regular de viatgers a la regió urbana de Barcelona. El portaveu del grup municipal de Cs, Javier González, ha recordat que "el transport urbà a Terrassa ofereix un fort dèficit a causa de la Covid-19, per la qual cosa és fonamental que s'injectin fons públics per a garantir el servei". El regidor opina que "és la manera de mantenir la flota activa i superar aquest període de crisi a conseqüència de la pandèmia".