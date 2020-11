Andreu estarà a la policia fins al gener

20.11.2020 | 04:00

Meritxell Lluís, portaveu de JxT, va expressar ahir la preocupació del seu grup per la direcció de serveis de Policia Municipal, després que Emília Andreu, fins ara directora de Serveis Territorials i Seguretat, s'incorpori a l'àrea de Serveis Econòmics i Bon Govern. El cos està immers en un procés de renovació organitzativa i digitalització. A més, hi ha pendents temes com "la traçabilitat de les multes i la modernització de la centraleta de trucades", va apuntar Lluís. La mateixa Andreu va respondre els dubtes de la regidora. La tècnica es va incorporar a la direcció de serveis de la Policia Municipal coincidint amb la baixa de Jordi Herrera i, fins a l'estiu de 2020, ha comptat amb el suport d'un altre tècnic municipal, Josep Miquel Colomer. "He demanat continuar fins al gener per acabar el treball de l'organització del cos", va explicar ahir Emília Andreu. A principis d'any, el govern valorarà la tornada d'Herrera o bé un nou relleu al càrrec.