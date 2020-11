26 denúncies per no respectar les restriccions

20.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha interposat al llarg de dimecres i la matinada del dijous un total de 26 denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la Covid-19. Fins a 13 d'aquestes denúncies es van realitzar per no dur la mascareta a la via pública o fer-ho de manera incorrecta; set més van ser per a persones que viatjaven en dos turismes, que circulaven amb quatre persones a l'interior. També es va interposar denúncia a tres persones que consumien begudes alcohòliques al carrer i, finalment, a altres tres persones que es trobaven a la via pública en horari de confinament nocturn.