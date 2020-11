La recollida de mobles i estris vells augmenta un 47 per cent

Mercè Boladeras

18.11.2020 | 20:55

La majoria dels ciutadans hem observat moltes vegades que l'espai reservat als contenidors de la brossa s'ha convertit en poques hores en un contenidor annex a l'aire lliure on hi ha de tot. La sensació que ofereix quan es passa per davant és el paisatge d'una ciutat poc neta i amable. L'Ajuntament, com molts d'altres de grans ciutats, vol intentar acabar amb aquesta pràctica il·legal posant més mitjans però també més controls sancionadors.

Durant la primera quinzena de novembre, l'empresa municipal Eco-Equip, encarregada de la recollida de la neteja, ha retirat un total de 225.880 quilos de residus voluminosos, un concepte que es correspon a mobles, articles i estris vells. Aquesta quantitat representa un 47,2% més de la que es va donar l'any passat en el mateix període.

Aquesta és una de les dades que va destacar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ahir, durant la visita que va fer a la seu de l'empresa municipal al carrer d'Esla. Ballart va reafirmar el compromís del govern municipal en aplicar mesures urgents per tenir una ciutat neta, però també va fer una crida a la col·laboració dels ciutadans.

Sobre aquest últim aspecte, l'alcalde va recordar que l'Ajuntament està en procés de compra de deu càmeres que gravaran les actuacions incíviques de les persones i que seran sancionades. La quantia de les multes serà de 300 i fins a 6.000 euros.

Les càmeres seran rotatives i de moment es posaran en 30 punts de la ciutat que es tenen localitzats. Hi haurà, però, una alerta: adhesius a la zona per avisar que hi ha la càmera i que s'està filmant. "Aquesta mesura ha d'ajudar a millorar el control dels abocadors il·legals. Pensem que la càmera és dissuasiva perquè l'objectiu no és sancionar sinó fer pedagogia". L'alcalde es va desplaçar a Eco-Equip per presentar la nova adquisició de vehicles de recollida de carta lateral. Actualment, l'empresa compta ja amb deu vehicles d'aquesta tipologia que cobreixen la recollida allà on hi ha instal·lats els contenidors afins que són més grans que els convencionals i que, per tant, tenen més capacitat.

Ballart va explicar també que "el desig seria implantar aquest model de recollida lateral a tota la ciutat, però què hi ha punts del territori on no serà possible per la seva fisonomia física. "L'objectiu seria arribar al cent per cent, però no podrà ser perquè hi ha zones on no és viable. El primer trimestre de l'any que ve ho ampliarem i en una fase posterior estimen que podríem cobrir fins a un 80 per cent, un percentatge que seria òptim".

Elogis a la plantilla

En la visita a Eco-Equip també es va parlar dels recursos humans. Així, l'alcalde va subratllar que s'havien contractat un centenar de persones de manera temporal per fer front al mateix nombre de baixes que hi havia i que ara ja s'ha reduït a 75. D'aquest nombre hi ha la intenció que unes 30 persones puguin quedar-se per compensar les baixes que sempre hi ha. La plantilla d'Eco-Equip està integrada per 430 persones, però hi ha sempre un grup fluctuant per baixa. També l'equip humà ha estat afectat per la pandèmia. Es van detectar 25 casos de Covid-19 i ara aquest nombre s'ha reduït a cinc.

Amb tot, Ballart va elogiar la feina de tots els operaris de l'empresa municipal perquè estan treballant en condicions dures. "Tenim clar que hem de remar tots en el mateix vaixell i que no podem fer pedaços. Eco-Equip necessita un gran pressupost i cal anar millorant tot el que es pugui com, per exemple, els vestuaris dels treballadors que estan en mòduls des de fa vint anys".