Nova crida dels sanitaris per reclamar més recursos

19.11.2020 | 10:55

Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí, a partir de les 9.30 h, al Raval de Montserrat, per reclamar més recursos humans i millors condicions laborals dels professionals sanitaris. La protesta ha estat convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa de la que forma part Marea Blanca. El lloc del Raval s'ha escollit perquè a la mateixa hora se celebrava una reunió telemàtica amb representants de l'Ajuntament, CatSalut i dels sindicats. Durant la concentració s'ha llegit un manifest reivindicatiu a favor dels sanitaris i de la sanitat pública. Victòria Ortega, presidenta del Comitè de MútuaTerrassa, ha lamentat que la consellera de Salut, Alba Vergés, no participes en la trobada i ha reiterat que "els sanitaris treballem sota una pressió horrorosa i la Covid-19 ha fet aflorar la precarietat que teníem des de fa temps".