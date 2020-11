L'oposició critica l'ajust tècnic i avui demanarà explicacions

Laura Hernández

18.11.2020 | 20:55

Els grups municipals a l'oposició han repassat amb lupa els canvis a l'staff tècnic de l'Ajuntament de Terrassa confirmats ahir pel govern de la ciutat, després de la remodelació de l'executiu de principis de mes. Socialistes i Ciutadans desaproven el desdoblament en dues àrees de Serveis Generals i Govern Obert i Junts per Terrassa vol saber si la mesura respon a la voluntat de reforçar l'atenció ciutadana.

Uns i altres volen saber quin és el cost econòmic del nou organigrama tècnic. L'alcalde Jordi Ballart va assegurar que la creació d'una nova àrea de gestió es finançarà amb l'amortització de la direcció estratègica de relacions amb empreses municipals i concessionàries, que desapareix, i amb la supressió d'alguns complements. El cost de la nova àrea és inferior als 500 euros, afirma Ballart.

L'executiu haurà de donar comptes avui mateix de l'ampliació de l'organigrama tècnic. Els partits de l'oposició aprofitaran per demanar explicacions aquesta tarda a la comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert, que per primera vegada presidirà el seu nou titular, el republicà Isaac Albert.

Bona part de les preguntes arribaran de Junts per Terrassa, que al ple de l'octubre va transaccionar amb el govern una proposta de resolució que anunciava la posada en marxa un pla de millora de l'atenció ciutadana.

reforçar l'atenció ciutadana

"Demanarem informació sobre la relació entre la creació de la nova àrea i el reforç de l'atenció ciutadana", comentava ahir la portaveu Meritxell Lluís. "Hi ha retards en les tramitacions i el personal municipal està fent un esforç molt important per atendre la demanda".

Junts per Terrassa defensa la necessitat de reforçar el servei d'atenció ciutadana en un moment com l'actual.

A banda, els sobiranistes volen dades econòmiques sobre "el cost de la nova estructura" i també sobre com es resoldrà la cobertura de l'àrea d'Activitats Econòmiques que ha quedat vacant.

El grup municipal socialista no comparteix l'ajust tècnic. Creu que la decisió del govern de Jordi Ballart de crear una nova àrea, la d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana, dividint en dos l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert, "està totalment injustificada" i que fer-ho "en un moment de crisi econòmica" com l'actual és "una falta de respecte a la ciutadania", afirma el seu president, Alfredo Vega.

"Cap criteri d'eficiència"

El Partit dels Socialistes està convençut que la decisió "no respon a cap criteri d'eficiència en la gestió del servei" i recorda que després del darrer ajust, l'organigrama tècnic municipal té nou àrees, tres més de les existents al mandat anterior, quan governaven els socialistes.

Pel PSC, l'estructura tècnica d'aquest mandat és "del tot desproporcionada" i es queixa que l'alcalde "no ha explicat els motius que justifiquen aquesta decisió, com tampoc encara ha donat les raons de la modificació del cartipàs que va fer fa unes setmanes".

Alfredo Vega creu que "aquesta nova modificació arriba, com sempre, sense cap planificació". Els socis de govern "presenten l'expedient d'urgència i de manera improvisada", cosa que "demostra la falta de projecte i de rumb del govern municipal".

Estructura discutible

Pel que fa a Ciutadans, la formació va dir ahir que es va assabentar de l'ajust tècnic "per la premsa". Al partit no el sorprén que "Isaac Albert reformi l'àrea de Serveis Generals al seu gust" i l'alcalde Jordi Ballart certifiqui "una estructura desdoblada que és discutible".

Per la formació taronja, la creació d'una nova àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana "està per veure si serà realment una eina d'impuls de la ciutat". Si és així, espera veure-ho reflectit "de manera immediata als pressupostos" municipals.

Des d'una perspectiva política, Ciutadans insisteix que amb el nou organigrama polític aprovat a principis de mes que "l'Ajuntament està en mans d'ERC", cosa que no agrada a la formació per què "Terrassa no ha votat ERC perquè governi". Ara, l'ajust de l'estructura tècnica municipal també descansa sobre la nova àrea gestionada per la formació independentista i Ciutadans insisteix a afirmar que Ballart "ha deixat les claus de la caixa de la ciutat mentre pensa a renovar el mandat el 2023"