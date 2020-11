Jornada per posar en valor la industria tèxtil i la sostenibilitat a la UPC

18.11.2020 | 20:55

Gran expectació en el sector empresarial amb la III Jornada "Indústria Tèxtil i Sostenibilitat" que organitza l'Intexter de la UPC. Participaran més de 300 tècnics, professionals i investigadors i representants de les empreses més conegudes del sector tèxtil i de la moda. Enguany la jornada, que arriba a la seva tercera edició, es realitzarà en línia i tindrà lloc el dia vinent 20 de novembre a partir de les 9.30h. Les ponències se centraran a donar resposta els reptes tecnològics, econòmics i socials que planteja la imminent normativa europea sobre la gestió dels residus tèxtils. L'Intexter ha dissenyat un programa orientat a oferir experiències exitoses en la gestió sostenibilista dels seus processos, com ara, Textil Santanderina, Hilaturas Arnau, o SKFK. Durant la jornada, també explicaran la seva experiència empreses expertes en la gestió de residus tèxtils, com ara ECOTEXTIL o el Projecte ModaRE. Per la seva part, l'equip d'investigadors i investigadores de l'Intexter de la UPC presentarà els resultats dels darrers projectes d'R+D en sostenibilitat tèxtil que han desenvolupat.