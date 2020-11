La investigació descarta les noies violentes en l'atac a les nenes

Laura Hernández

18.11.2020 | 20:55

Els testimonis de les nenes víctimes d'un episodi d'insults i amenaces a la plaça del Primer de Maig, divendres 6 de novembre, descarten que les agressores fossin les adolescents que han agredit vàreis menors a la zona nord de la ciutat. Mossos d'Esquadra afirmen que les autores dels actes violents de les darreres setmanes no són les mateixes que van actuar contra les nenes.

Les recerques policials desmentirien doncs la primera versió dels testimonis de l'incident, que van atribuir l'agressió de divendres 6 de novembre a la banda de noies que ha actuat de manera indiscriminada contra adolescents del nord de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen en aquest moment amb la hipòtesi que l'incident amb les nenes es pugui tractar "d'un episodi aïllat", tot i que la investigació continua oberta.

Divendres 6 de novembre un grup de noies va insultar i amenaçar a sis nenes, que es van refugiar aterrides a una botiga propera. La investigació avança ara per esclarir ara si les assaltants formen part d'un grup ocasional i completament independent de la banda o bé si hi ha alguna connexió, ni que sigui puntual. L'incident amb les nenes va tenir lloc a la mateixa plaça del Primer de Maig on la banda té el seu punt de trobada.

Cal recordar que la policia ha identificat dos grups agressors actius a la ciutat que sumen al voltant de 20 integrants. Es tracta de noies adolescents que han protagonitzat accions violentes al nord de Terrassa i també a la zona de Torre-sana. En els dos nuclis, connectats, la policia té identificades dues integrants especialment violentes i altres que participarien en els incidents proferint insults i amenaces.

Protegir les nenes

Hi ha com a mínim quatre denúncies per agressions que estan en mans de la Fiscalia de Menors, una d'elles pendent de judici.

En el cas de les nenes víctimes de l'incident de divendres 6 de novembre, les famílies no han denunciat els fets, informen Mossos d'Esquadra. Es tracta d'infants i els pares volen preservar-les de tot l'enrrenou mediàtic i en xarxes socials que envolta l'acció de la banda violenta. Els darrers dies, l'entorn de les nenes ha fet esforços perquè l'incident de divendres 6 no alteri les seves vides.w