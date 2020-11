El grup municipal del PSC vol més protecció de la infància i joventut

19.11.2020 | 13:26

El grup municipal del PSC presentarà una proposta de resolució al ple d'aquest mes en la que demana més recursos per la prevenció i protecció de la infància i joventut. En aquest sentit, els socialistes reclamen al departament d'Educació a generalitzar a tots els centres educatius el programa d'innovació #aquiproubulling de detecció, prevenció i intervenció enfront de l'assetjament escolar i dotar-lo dels recursos suficients per la seva efectivitat. També volen que Educació faci una dotació progressiva a les escoles d'un tècnic en Integració Social, així com reforçar les plantilles dels equips d'assessorament psicopedagògic i dels que tracten alumnes amb problemes de conductes. La proposta ha estat presentada aquest migdia pel regidor socialista, Carles Lázaro, que ha dit que cal posar medis per lluitar contra el "bulling" i el "ciberbulling", que ha considerat com "la nova plaga del segle XXI".